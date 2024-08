【8枚セット】山下達郎 アナログレコード180g重量盤 完全生産限定盤 特典付き 邦楽 超高品質販売中

山下達郎

RCA/AIR YEARS Vinyl Collection

アナログレコード

180g重量盤 完全生産限定盤

8枚セット



● CIRCUS TOWN

● SPACY

● MOONGLOW

● GO AHEAD

● ITS A POPPIN TIME

● GREATEST HITS! OF TATSURO YAMASHITA

● FOR YOU

● RIDE ON TIME

※再生回数:各盤1〜3回程度



特典のカレンダーカード7枚もお付けします。



8枚セットでご購入をお願いいたします。

単品では販売していません。



値下げ交渉はご遠慮ください。



自宅保管していましたので、その点ご理解いただいてご購入の程、よろしくお願いいたします。商品の情報