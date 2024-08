PLATINUM BOUND QLIQUE✴︎ Insanely Rare✴︎哀愁 洋楽 アウトレット買取

I will sell my collections.

Open your eyes ▲ !!

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

✴︎Memphis, TN / 2002



✴︎Super Melancholy & Dope GFUNK !!



✴︎原盤はこの先もでないであろうガッチガチ

のレア皿!!

ジャケイカしてますが、音も良く内容も

高級な南部の風味が存分に味わえます。



▶︎重低音に哀愁感のあるトラックが最高!

これぞ南部メロウの

3.Writing On These Rhymes



▶︎早めのラップにキャッチーなトラック!

これからの季節に車で流したら盛り上がる

こと間違いなしの雑味なしの一発!!

9.Dance To This



▶︎最後の〆はポロロン系の哀愁南部名曲

13.Last Days 他



✴︎今週限定くらいで出品してみます。。

値下げをするつもりはございませんので、

ハードディガーの方、この機会に是非

仕留めてください!!!!

トレードも可能。

#grap #gfunk #hiphop #rare商品の情報