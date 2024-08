L1 拡張パック ハートゴールドコレクション　大量まとめ売りセット ダブりなし ポケモンカードゲーム 有名な高級ブランド

ご覧頂きありがとうございます。

状態の程度は当方の主観ですが、キズや汚れがある場合もありますので完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。



他にも出品しておりますので、複数同時落札の場合は値下げやオマケを検討致します。

以下、検索キーワードです。

#初版 #絶版 #初期 #当時物 #1stEDITION #1ED #ポケモン #ポケカ #Pokemon #ポケモンカード #限定 #ex #δ #デルタ #グレート #LV.X #ADV #PCG #LEGEND #レジェンド #DP #DPt #Pt #BW #XY #SM #SS #SV #e #VS #web #希少 #キラ #レア #ホロ #パラレル #ミラー #SR #UR #HR #AR #SAR #CSR #CHR #SSR #RR #RRR #TR #EX #GX #トレーナー #トレーナーズ #映画 #プロモ #PROMO #旧裏 #旧裏面 #引退 #引退品 #大量 #まとめ #セット #同梱可 #25th #記念 #ピカチュウ #ゲンガー #ブラッキー #リザードン #リーリエ #イーブイ



シリーズ···LEGEND



セット···L1 ハートゴールドコレクション商品の情報