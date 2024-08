新品 Amber Mark / Conexão SADE カバー曲 収録 洋楽 買い販売店

新品 Amber Mark / Conexao アナログ EP レコード SADEカバー



状態 新品シールド未開封



収録曲



A1.Conexao

A2.Love Me Right



B1.Love Is Stronger Than Pride

B2.All The Work



2017年のEP『3:33 AM』が大ヒットとなったAmber Mark、2作目の12インチとなる4曲入りEPが到着。遂にSade越えと言いたい激最高作です!!



前作ではPMR的なポスト・ベースのサウンド・プロダクションも見受けられましたが、今作は完全にネオ・ソウル~R&Bへとシフト。Sadeの大名曲"Love Is Stronger Than Pride"のモダン・メロウネス溢れる激傑作カヴァーB-1を筆頭に、エレガント過ぎるブラジリアン・アーバン・ソウルA-1、極上のスウィート・R&BチューンA-2、ソウルフルなディスコ・フィールを湛えたメロウ・ダンサーB-2と、前作を遥かに超える粒揃いの全4曲。美しいスリーヴそのままの18sアーバン・ジャム激傑作EP。





