嵐 初回限定盤 CD アイドル 早割クーポン！

嵐の初回限定盤CDです。

【シングル】

Endless Game :16P歌詞ブックレット封入、Endless Gameビデオクリップ



Lotus :12P歌詞ブックレット封入、Lotusビデオクリップ



Calling×Breathless A :12P歌詞ブックレット封入、Callingビデオクリップ



Calling×Breathless B :12P歌詞ブックレット封入、Breathlessビデオクリップ



果てない空 (袋なし) :14P歌詞ブックレット封入、果てない空ビデオクリップ・フォトギャラリー・メイキング



Beautiful days (袋なし) :Beautiful daysビデオクリップ



To be free (袋なし) :16P歌詞ブックレット封入、To be freeビデオクリップ・メイキング





袋なしの表記がないものは袋ありです。(開封済み)全て1、2回しか再生しておりません。外側は傷等あり、使用感がありますが、中身のディスク、ブックレットは綺麗な状態です。



アルバムは1666円、シングルメイキング付きは999円、その他は555円です。



まとめ買い以外はこれ以上のお値下げはできません。購入を希望される方はコメントをお願いいたします。専用ページをご用意致します。



他にも嵐グッズを出品しておりますのでぜひご覧下さい。



アルバム3つ(love、popcorn、beautifulworld)は売り切れました。商品の情報