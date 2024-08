【最高評価】 PSA10 ピカチュウ ゴッホ プロモ ポケモンカードゲーム 大阪大特価

ポケモンカード



ゴッホピカチュウ PSA10

Pikachu with Grey Hat PSA10



こちらの商品は自身で鑑定に出したワンオーナー品となります。

鑑定後すぐにスリーブに入れております。



※商品の値段は相場を見て変更しております。

突然の値上げ、値下げもございますが、何卒ご了承ください。

※出品後数日は値下げしませんので値下げコメントについては可能でない場合返信いたしかねます。ご了承ください。



商品状態

詳細については裏面のQRコードから画像付きで確認できます。



【注意事項】

PSA10のカードとなりますが、初期傷等に関しては必ず画像にて状態確認をお願いいたします。

写真の追加が必要な場合はお申し付けください。

なお、PSAの基準となりますので小さな傷や、へこみ、白かけ等がある場合でも基準を満たせばPSA10の評価となりますのでご了承ください。



発送方法

対面受け取りの宅急便コンパクトで発送いたします。



※We will ship the product pictured in the case.



