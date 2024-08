ワンピース　サボ　キャンバスボード その他 買い物 ブログ

キャラクター···ワンピース サボ



一番くじ ワンピース 匠ノ系譜

H賞 キャンバスボード

サボ



暗所保管。即購入可能。値下げ不可。



約12cm×12cm



プチプチを巻いて防水し、匿名配送、補償付きのメルカリ便にて発送いたします。



一番くじの景品ですので、初期傷や初期汚れ等が気になる方は御遠慮下さい。



他にもワンピースグッズを出品しておりますので、同時購入などお気軽にコメント下さい。送料分程度ですがお値下げが可能となります。 #kt_ワンピース



We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.商品の情報