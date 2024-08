遊戯王 LEDE-JP029 幻惑の見習い魔術師 25thシークレット 遊戯王OCG デュエルモンスターズ 注目ブランド

この度は数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。



遊戯王 LEDE-JP029 幻惑の見習い魔術師 25thシークレット

QSE クオシク クォーターセンチュリーシークレットレア ナイトメア・アプレンティス



▼状態▼

カード裏面左上に若干の白かけが見られます。

過度に状態を気にされる神経質な方はご購入お控え下さい。



種別···シングルカード



カード種別···モンスターカード



レベル···レベル6商品の情報