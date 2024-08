ATEEZ witness MAKESTAR トレカ セット K-POP・アジア ＊値下げ＊

ATEEZ SPIN OFF : FROM THE WITNESS

MAKESTAR特典:トレカ



ホンジュン ソンファ ユノ サン ミンギ ウヨン ジョンホ

7枚セット

(ヨサンのみありません)



コンビニ支払いは必ず事前に質問より申し出ください。

✔︎即購入OK!/取り置き不可

▶︎目立った傷や汚れはございません。

▶︎素人保管・点検になります。

ご理解ある方のみお願い致します。

▶︎海外製品をご理解ください。

▶︎スリーブor opp袋/防水対応/硬質ケースor厚紙にて発送します



