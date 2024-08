Metamorphose フルコーデ セット 懐古ロリィタ メタモルフォーゼ ワンピース ジャパン公式通販

Metamorphose メタモルフォーゼ



即購入可能。値下げ交渉不可。

リボンタイ付きブラウス、スカート、ヘッドドレスのセット販売。



まとめて売りたいのでバラ売り不可。

着用機会が無いので現在では入手困難な懐古のアイテムをまとめてお譲りします。昔のものなので使用感ありますが着用に問題は無いかと思います。



懐古ロリィタが好きな方いかがでしょうか?



