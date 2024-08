【鑑定品/PSA10】リーリエ スペシャルBOX プロモ ポケモンカードゲーム 製品の割引セール

PSA10の商品です。



今後更なる値上がりが期待出来るような一品となっております。

また、最高判定かつ今後配布されることはほぼありませんので最良評価がつくものが出てくる確率は減ってくると思われます。



10点満点中の10点です。

鑑定機関における最高評価のPSA10を取得したカードです。



私自身がPSAに提出した鑑定品です。





■ PSAについて

米国にて第三者によるトレーディングカードの真贋鑑定とグレーディングを行うサービスです。

販売者の主観による状態評価に頼る必要がなくなります。



■ 注意/発送について

・即購入OKです。交渉中などであっても早いもの勝ちでお願いします。

・防水の袋に入れて濡れ対策をした上でプチプチで梱包し、追跡付きで発送します。



大変貴重な商品ですので是非ご購入のご検討下さいませ。

※PSA鑑定ケース入り。



商品概要・プロフィールに目を通して頂き、画像を確認し同意の上でご購入お願い致します。

PSA10でも横線、白かけ、初期傷ある場合がございますので完美品をお求めの方、神経質な方は御遠慮下さい。

気になるところがあればおっしゃってください。追加で写真を撮ります。



PSA鑑定品を他にも出品しております。

宜しければ、見に来てください。

#レオンのPSA



We also welcome purchases from overseas.

(Buyee etc.)



#ポケモンカード

#ポケカ

#PSA

#PSA10

#BGS

#鑑定品

#完美品

#GEMMINT

#プロモ

#マリィ

#リーリエ

#アセロラ

#セレナ

#ミモザ

#キハダ

#ナンジャモ

#ユニバース

#シャイニースター

#ピカチュウ

#リザードン

#イーブイ

#ブイズ

#SR

#クライマックス

#VMAX

#黒ラベル

#ブラックラベル

#SAR商品の情報