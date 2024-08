シークレットハニー　白雪姫　ドレス　ワンピース コスプレ衣装 正規品取扱通販

Smile and a Song・Dress(Snow White and the Seven Dwarfs ver.)



マント付ドレス/カチューム Set

白雪姫が森に出かける時のドレスを豪華に再現。

さり気なく全面箔プリントのシフォンスカート裾にはフラワー刺繍、ビスチェ身頃は紺色のゴブラン、マントはドレープ入りベルベットでよりクラシカルに。

袖は赤いシャンタンが覗くように別珍素材をくり抜きにし、ボーン入りで立体的にしたゴブランの白い襟、赤いベルベットのリボンカチュームで白雪姫の完成。



ブランドタグ無し、洗濯タグ無し アウトレット品



1点のみ



#白雪姫

#ディズニー

#ドレス

#ワンピース

#マント

#カチューム

#Dハロ

#仮装

#ハロウィン

種類···衣装



衣装種類···その他商品の情報