rs guitarworks old friend stee standard ギター オンラインストア直販店

まずはプロフィールをご確認ください。



rs guitarworks old friend stee standard



音が良く大変気に入っておりましたが、本格的にビンテージギターが欲しくなりその資金に充てたい為、出品する事と致しました。



約3.3〜3.4kgで比較的軽量個体、主観になりますが、ボディからネックまでバランス良く鳴る良個体かと思います。



ビンテージ加工されているモデルなので、あえて意図的につけられた傷や錆などがありますが、状態としては、比較的美品かと思います。



スペックには記載しておりませんが、恐らくワンピースのアッシュボディで、希少かと思います。間違っていたら申し訳ございません。

またネックはワンピースのメイプルネックで、ほぼストレート、トラスロッドは左右回ることを確認しております。

ただし、素人での確認になりますので、多少の誤差等ある事はご了承ください。



本体以外に社外製のソフトケース、証明書など付属します。



SPEC

BODY WOOD : ASH

NECK WOOD : ONE-PIECE MAPLE

NECK SHAPE : 63 C

FRET SIZE : 6105 / 21F

NUT WIDTH : 1 5/8" (41.3mm)

SCALE : 25.5"

RADIUS : 10" (254R)

PICKUPS : DIMARZIO TWANG KING SET

ELECTRONICS : CTS AUDIO VOLUME AND TONE,OAK SWITCH,SWITCHCRAFT

BRIDGE : KLUSON

TUNERS : KLUSONS

HARDWARE : AGED NICKEL

タイプ···SGタイプ



本出品物はあくまでも中古品になりますので、新品をお求めの方や神経質な方は購入をお控えください。



長岡亮介 浮雲 東京事変 ビンテージ ヴィンテージ



種類···エレキギター



カラー···ナチュラル商品の情報