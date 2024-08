ユンギ Tシャツ M シュガ agustd D-DAY 公式 ツアー アイドル 直営 店 販売

こちらの商品は

3月3日までの出品となります。



BTS

[SUGA TOUR]S/S T-SHIRT (black)



★JAPAN OFFICIAL SHOPにて購入

☆新品未着用・タグ付き

★Mサイズ (cm)

着丈:68

肩幅:45.5

身幅:51

袖丈:22.5



Agust Dの華やかな帰還とSUGA初の単独ツアーを祝うために準備した、SUGA | Agust D TOUR D-DAY 公式商品です。



※アートワーク実装作業工程上、ピースごとにプリントカラーや鮮明度が異なる場合があります。

※モニターの解像度、カラー設定によって製品が歪んで見えたり色味が異なることがあります。

※サイズ計測の際、製品の特性及び測定方法によって誤差が生じることがあります。

※生産の仕上げ作業段階で僅かなスクラッチが発生する可能性がございますが、不良ではありませんので、あらかじめご了承ください。



折りたたみ公式の袋に入れて

ネコポスで匿名配送いたします



シワなど気にならない方

ご検討よろしくお願いいたします☆





