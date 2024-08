Gosha 写真集 その他 売り出し半額

Gosha Rubchinskiy The Day of My Death



IDEA Books

ソフトカバー

21 x 28cm

104ページ

世界限定1,000部



メンズウェアデザイナーとしても活躍するフォトグラファーのゴーシャ・ラブチンスキー(Gosha Rubchinskiy)の新作写真集『THE DAY OF MY DEATH』が発売された。今年のピッティ・ウォモにゲストデザイナーとして招待されたことに端を発するプロジェクトで、ラブチンスキーがロシア以外で撮り下ろした初の写真集だ。フィレンツェにある工場や政府本部などをロケーション場所として、ムッソリーニ支配下のイタリアに、旧ソ連と相似する美的価値観を見出した。「現在のヨーロッパとは何か? 国々は一体化しているのか? はたまた分離しているのか? グローバルとは何か?そして、個性とは何か?」という問いをラブチンスキーは掲げたという。



ARKITIP SUPREME シュプリーム perks and mini supreme fucking awesome jason dill sandy kim innen mark borthwick ari marcopoulos richard prince nieves dash snow weirdo dave fucking awesome brain dead Ed Davis some ware idea stussy SEAN PABLO Petra Collins SUPREME Raymond Pettibon Misha Hollenbach P.A.M. mike kelley mark borthwick larry clark Jamison dill nieves paradis3 dash snow weirdo dave fucking awesome idea stussy SEAN PABLO Petra Collins sofia coppola x-girl ソフィアコッポラ KIDS クロエ・セヴィニー ハーモニー・コリン Wolfgang Tillmans Juergen Teller Andy Warhol Ryan McGinley Ed Templeton マイク・ケリー Martin Margiela商品の情報