ユンギ Tシャツ L シュガ D-DAY 公式 agustd 即日 新品未着用 アイドル ブランドのアイテムを

♥️BTS[SUGA TOUR]

S/S T-SHIRT (black)



ワルツ中に着用していた物と

同じデザインのTシャツです♡



★JAPAN OFFICIAL SHOPにて購入

☆新品未着用・タグ付き

★Lサイズ



Agust Dの華やかな帰還とSUGA初の単独ツアーを祝うために準備した、SUGA | Agust D TOUR D-DAY 公式商品です。



●サイズ(cm):

総丈 x 肩幅 x 胸幅 x 裾幅 x 袖丈

70 x 48 x 53.5 x 53.5 x 23



※アートワーク実装作業工程上、ピースごとにプリントカラーや鮮明度が異なる場合があります。

※生産の仕上げ作業段階で僅かなスクラッチが発生する可能性がございますが、不良ではありませんので、あらかじめご了承ください。



折り畳み公式の袋ごと

ネコポスで匿名配送いたします



折りシワなど気にならない方

ご検討よろしくお願いいたします☆



他にも出品しております♡

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

#NANA3115DDAY

同梱出来る場合は送料の差額分

出来ない場合でもお気持ち値引きさせていただきます★



