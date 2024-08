GENOCIDE LOLITA-fuck equality 限定88 CD-R 洋楽 人気商品は

GENOCIDE LOLITA

fuck equality



original

limited edition 88

CD-R レッドディスク

this N o.38

スタンプ・ナンバリング入り



grey wolvesの自主レーベル

OPEN WOUND リリース



インナーカード全14枚コンプリート

新品同様の美品

ですが、一応中古CDですので

神経質な方はご遠慮ください。

中古品にご理解ある方よろしくお願いいたします。



grey wolvesとgenocide organ、

section B、SURVIVAL UNIT、PPF

IRM、IRON JUSTICE、

雑音粒子はMINAMATAばりの

エッセンスをmixさせた

WARの側面と極悪ノイズ側面あり

最上級の歪みパワエレ要素と

ヘビーハーシュ、death industrial music

カットアップコラージュボイス、腐食した電子リズムと

変調電子ノイズの渦巻く錯乱ノイズミュージックの大傑作。



海外某大手サイト

discxgでは名前からして

取り引き禁止案件。





the grey wolves

whitehouse

nurse with wound

spk

throbbing gristle

nocturnal emissions

ramleh

esplendor geometrico

psychic TV

einsturzende neubauten

sutcliffe jugend

brighter death now

boredoms

merzbow

gerogerigegege

masonna

incapacitants

hanatarash

slogun

macronympha

非常階段

暴力温泉芸者

中原昌也

山塚アイ

マーシャルインダストリアル

ノイズ

ハーシュノイズ

ノイズミュージック

インダストリアル

パワエレ

パワーエレクトロニクス

ミュージックコンクレート

音響ノイズ

アンビエント

サイケデリック

アヴァンギャルド



noise music

harsh noise

power electronics

industrial music

#noise#noisemusic#ノイズ#ハーシュ

#メルツバウ#merzbow#militia

#martialindustrial商品の情報