【入手困難】アイナナ 七瀬陸 ホログラム缶バッジ 8周年 新品未開封 即日発送 ピンズ・ピンバッジ・缶バッジ 純正 販売価格

七瀬陸 ホログラム缶バッジ~.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU.~ 「アイドリッシュセブン」



【商品の状態について】

・入手困難な完売商品です。

・オンクレで獲得しました。

・商品の特性上、多少の擦りキズ等はご了承ください。

・喫煙は一切致しません。

・ペット等は飼っておりません。

・専用の保管スペースを設け、湿気やほこりに気を配って保管しております。

・新品未開封の商品です。

・最短即日発送致します。



種類...アニメ

名前...IDOLiSH7

キャラクター名...七瀬陸



Riku Nanase Hologram Can Badge ~.WRITE THE NEXT STEP WITH YOU.~ "IDOLiSH7"



[About the condition of the product]

・This is a sold-out item that is difficult to obtain.

・Obtained from Oncle.

・Due to the characteristics of the product, please be aware that there may be some scratches.

・We do not allow smoking at all.

・We do not have any pets.

・We have a dedicated storage space and store our products with care to avoid moisture and dust.

・This is a new, unopened product.商品の情報