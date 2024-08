連番 オシリスの天空竜 オベリスクの巨神兵 ラーの翼神竜 プリズマ psa10 遊戯王 超安い品質

GEM MINT 10

2020 YU-GI-Oh! Japanese Prismatic God Box JPS01 Slifer the Sky Dragon

PGB1-JPS01

GEM MINT 10

2020 YU-GI-Oh! Japanese Prismatic God Box JPS02 Obelisk the Tormentor

PGB1-JPS02

GEM MINT 10

2020 YU-GI-Oh! Japanese Prismatic God Box JPS03 the Winged Dragon of RA

PGB1-JPS03



———————————————————————————



即購入可

基本的に値下げ不可(ご希望の場合は金額の提示をお願いいたします。金額によっては返答をしかねる場合もございますのでご了承ください。)



#ふゆ_PSA



PSA鑑定品



こちらの商品は自身で鑑定に出したワンオーナー品になります

証明もかねて番号、QRコードともに画像から参照可能にしておりますので必要であればご確認ください

商品はクリスタルパックに入れております

袋に入れる際、ケース本体に素手で触れないよう細心の注意を払っております

あくまで鑑定品としての相場を加味して値段設定をしておりますのでご了承ください

カードの状態は画像にて判断をお願いいたします

PSAで撮影された画像を利用していますが、他に状態確認されたい方はお申し付けください

PSA10で満足できない方はご遠慮ください



商品の梱包について何かご要望があれば購入前にコメントにてお申し付けください

できる限り柔軟に対応させていただきます

その他ご不明点がございましたらお申し付けください

可能な限りスムーズなお取引をさせていただきたく存じますが、迅速な対応を致しかねる場合もございますのでご理解の程お願いいたします



———————————————————————————



検索用

遊戯王商品の情報