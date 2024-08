ワンピース　フィギュア　まとめ売り　20点セット コミック/アニメ ［ビンデージ]

〜 24時間限定セール 〜



ONE PIECE ワンピース フィギュア



☆ ワンピース DXF

TME GRANDLINE LADY ワノ国



◯ vol.7 ナミ



◯ vol.11 うるティ



◯ vol.12 光月 日和 ✕ 2



☆ TME GRANDLINE MEN ワノ国



◯ vol.26 イゾウ



☆ TME GRANDLINE SERIES EXTRA



◯ トラファルガー・ロー



◯ ユースタス・キッド



☆ ワンピース THE 出航



◯ KOALA コアラ



☆ ワンピース BATTLE RECORD COLLECTION



◯ トラファルガー・ロー



☆ ワンピース MANHOOD



◯ GOL.D.ROGER ゴール・D・ロジャー



☆ ワンピース フィルムレッド DXF

THE GRANDLINE MEN



◯ vol.4 サンジ ✕ 3



☆ ワンピース フィルムレッド DXF

THE GRANDLINE LADY



◯ vol.3 ナミ



☆ ワンピース フィルムレッド DXF

THE GRANDLINE SERIES



◯ コビー



◯ ウタ チルドレン ✕ 2



◯ ウタ



☆ ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア ログストーリーズ



◯ モンキー・D・ルフィ & シャンクス



の20点セットです(^_^)



アミューズメント景品ですので、箱のスレやへこみ等ご理解のある方よろしくお願い致しますm(_ _)m



※ 単品出品もしておりますので、在庫確認してからのご購入お願い致しますm(_ _)m

単品ご購入ご希望の方は、単品出品の方からのご購入お願い致します(^_^)



他の商品とあわせてご購入いただける場合は、同梱包できる際値引き対応いたしますので、お気軽にコメントください(^_^)



※ サイズがある為、プチプチで包装せず、袋に入れて発送予定です(^_^)

プチプチ希望の場合は、+500円になりますので購入前にコメント下さいm(_ _)m



発送方法などご希望ございましたら、お気軽にコメントください(^_^)



素人保管ですので、神経質な方はお控えくださいm(_ _)m



㋶1450商品の情報