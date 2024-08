帯付き！国内盤！JUDAS PRIEST/PRIEST, LIVE & RARE 洋楽 ‼️新品未使用‼️

「ジューダス・プリースト/プリースト、ライヴ&レア!!」

ジューダス・プリースト





タイトルどおり、過去のシングルB面に収録されたライヴ楽曲を1枚にまとめたレアな企画。全曲初CD化で、しかも国内独自企画なので、ファンは買い逃さないよう注意すべし。



帯付き!国内正規盤1CD!



JUDAS PRIEST/ジューダス・プリースト



PRIEST, LIVE & RARE



1998年。



曲目 :

Beyond The Realms Of Death (Live)

White Heat, Red Hot (Live)

Starbreaker (Live)

Breaking The Law (Live)

Living After Midnight (Live)

The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown) (Live)

Breaking The Law (Live)

Youve Got Another Thing Comin (Live)

Private Property (Live)

Turbo Lover (Hi-Octane Mix)商品の情報