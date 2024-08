BT21 ハッピーバック HappyBag 2024 MANG K-POP/アジア 【待望

BT21 ハッピーバック



BT21 ハッピーバック HappyBag 2024

BABY もこもこ ロンパース デザイン MANG



即購入 ⭕️



値下げ ❌



LINEFRIENDSのオンラインで購入しました。



新品未開封です。



中身:バック、ぬいぐるみ、缶バッチ、タンブラー、アクスタ、ティッシュボックスカバー

以上6点になります。



※抜けなしです。





#韓流 #KPOP #アイドル #layover #vbts

#ミュージシャンBTS POP-UP ポップアップ BT21 RM Jin Suga j-hope Jimin V Jung Kook KOYA RJ SHOOKY MANG CHIMMY TATA COOKY コヤ アールジェイ シュキ マン チミー タタ クッキー LINE FRIENDS TinyTAN タイニータン たっとん 防弾少年団 ねとん ナム ジン ユンギ ホビ ホソク ジミン テテ ググ ジョングク weverse Yet to Come 釜山コン アミボム ランダム merch box アンケート 特典 JPFC weverse ジミン FACE ランダムトレカ商品の情報