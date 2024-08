蔡依林 Jolin Tsai ジョリーン J·Game 特典付き 台湾盤 2 K-POP/アジア 商品が購入

J·Game 野蛮遊戯 台湾盤

特製ピンバッジ2個付きのプレオーダー版

蔡依林

Jolin Tsai

ジョリーン・ツァイ



台湾の人気シンガー、蔡依林(ジョリーン・ツァイ)の、ほぼ1年ぶりとなる最新アルバム。

人気アーティスト・王力宏(ワン・リーホン)をプロデューサーに迎え、フレッシュなコラボレーションで新たな世界を開く。

「看我72変」のレトロ・ディスコ、「城堡」でのフラメンコ×Hip-Hopに続き、今作のメイン・コンセプトは"Jisco"。

なんだかどこかのスーパーみたいなこのキーワード、実は"Disco"のDをJolinのJに置き換えたもので、内容的にはオールド・スクールとディスコ・サウンドの融合ということになりそう。

第1弾フィーチャートラック「野蛮遊戲」は、キュートでアクティブなポップソングで、「看我七十二変」「愛情三十六計」の路線を継ぐ曲といえそう。



預購加贈

- 1st單曲「野蠻遊戲」MV幕後魔法公開VCD

- Jolin 襟章2枚



CD

01. Intro 序曲-Welcome to the J-Game

02. 野蠻遊戲

03. 許願池的希臘少女

04. 天空

05. 睜一隻眼 閉一隻眼

06. 反覆記號

07. 酸甜

08. OH OH

09. 獨佔神話

10. 追殺邱比特

11. 好想你



