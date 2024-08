僕のヒーローアカデミア ヒロアカ フィギュア まとめ売り 一番くじ コミック・アニメ 7日以内返品OK

僕のヒーローアカデミア



一番くじ

A賞 緑谷出久 デク

E賞 荼毘



THE AMAZING HEROES

上鳴電気

ミルコ

プレゼントマイク

常闇踏陰

ホークス



AGE OF HEROES

緑谷出久 デク

八百万百

通形ミリオ ルミリオン

相澤消太 イレイザーヘッド

プレゼントマイク



sofvimates

オールマイト



THE EVIL VILLAINS

トガヒミコ

トゥワイス

レディナガン



Qposket

荼毘



合計17体セット

新品未開封品

プライズ品の為、箱に擦り傷凹み等などある場合がございますので、神経質な方のご入札はお控え下さい。

リサイクルダンボールを使用して発送させていただく予定です。

バラ売り、他の商品と同梱は対応しておりません。



