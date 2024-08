鎧(あぶみ)昔、馬に乗る時の足掛けになります 工芸品 卸・仕入れなら

鎧(あぶみ)

昔、馬に乗る時の足掛けになります。

鉄製品です!

(骨董品)



If you are a foreigner, please complete the purchase procedure from Buyee.



お花を飾る時のベースに利用される方が多いです。



わりと綺麗な方だと思います。

総長さ:約39cm

幅:約12cm

高さ:24cm



完璧をお求めの方のご購入はお控え下さい。商品の情報