Hey! Say! JUMP 15th　LIVE 初回限定盤　blu-ray ミュージック 公式セールサイト

Hey! Say! JUMP

15th Anniversary LIVE TOUR 2022-2023



初回限定盤 Blu-rayです。DVDではありません。

初回限定盤特典内容

★blu-ray

★スペシャルBOX仕様

★ライブフォトブックレット(64P)

★組み立て式 ぬい専用劇場チェア

★スマホサイズフォトステッカー



《収録内容》

・LIVE本編

ファンファーレ!

SUPER DELICATE

Beat Line

Your Seed

ウィークエンダー

Born in the EARTH

MASTERPIECE

クランメリア

群青ランナウェイ

Fate or Destiny

Give Me Love

Magic Power

JUMPing CAR

Come On A My House

MC

ジャニーズJr.コーナー

ただ前へ

ス・リ・ル

Star Time

From.

Puppy Boo

恋をするんだ

切なさ、ひきかえに

Ride With Me

狼青年

BANGER NIGHT

UTAGE Tonight

我 I Need You

TO THE TOP

サンダーソニア

White Love

ネガティブファイター

春玄鳥

<15th Anniversary Medley>

[OVER~真夜中のシャドーボーイ~Sing-along~

キミアトラクション~Chau♯~真剣SUNSHINE~AinoArika~瞳のスクリーン~

「ありがとう」~世界のどこにいても~ ~Dreams come true]

Ultra Music Power



・「恋をするんだ」グループアングルの定点映像



・特典映像:「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2022 FILMUSIC!」商品の情報