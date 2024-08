画面なし Macbook Air, Headless Mac, Apple MacBook本体 日本製品

画面なしMacbook Air

アップル Macbook Air Retina 2020 Intel Core i5 13インチ



Air/モデル: Retina 2020 Intel Core i5

シリーズ: Macbook Air

ディスプレイサイズ: なし

ブランド: アップル



ディスプレイは、任意の外部モニターを使用できるように意図的に取り外されています。ディスプレイはすでに廃棄されているため、このアイテムと一緒に販売することはできません。市場で入手可能なほとんどの外部ディスプレイは互換性があります。USB-Cケーブルを無料で同梱していますので、外部モバイルディスプレイに接続する際にご利用ください。キーボードを保護するハードケースも無料で同梱しておりますので、持ち運びの際にご利用ください。



About HEADLESS MAC:



Model: Macbook Air Retina 2020 Intel Core i5 13 inches



The display has been purposely removed to allow you to use any external monitor. The display has already been discarded and cannot be sold with this item. Most external displays available on the market are compatible. We include a free USB-C cable for connecting to an external mobile display. We also include a free hard case to protect the keyboard for easy transport.



#APPLE #HeadlessMac #画面なしMacbook商品の情報