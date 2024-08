【美品】プラダ 三角ロゴ トートバッグ カナパ M TU ブラック バッグ 期間限定特典付

We offer immediate purchase approval.

トレンドのカナパの中でも使いやすく人気のMサイズ。

カラーも人気のブラック&ゴールド。この機会に是非どうぞ✨





○アイテム

PRADA トートバッグ ショルダーバッグミニバッグ ハンドバッグ 大容量 A4収納 三角ロゴ 三角プレート レア 希少 ヴィンテージ ビンテージ 肩掛け ワンショルダー ロゴ レディース ユニセックス キャンバス コットン

ririファスナー 白タグあり



○サイズ

タテ 22cm

ヨコ 35cm

マチ 23cm

持ち手 32cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



○状態



多少の使用感はございますが、目立ったものはなく

まだまだ永くご愛用頂ける状態です。



外箱や布袋など撮影小物は付属致しませんので

ご了承下さい。





○カラー



ブラック

ゴールド

ネロ

黒色



○素材



キャンバス



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





