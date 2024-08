箱保存袋完備 美品 GUCCI ドラえもん コラボ ローファー GGモノグラム 靴 クーポンとポイント

「身に着けるだけでワクワクする!」

【商品】



こちらの商品は、新品 未使用 GUCCI GG柄 スリッパ サンダル モカシン ホースビット レザー モノグラム柄

グッチ 100周年 ドラえもん 50周年

限定 コラボ

付属品 GUCCI 保存袋 箱 ショッパー



多くのセレブ、芸能人、有名人に愛用されています。





【サイズ】

39 23.5cm相当



サイズは平置きで測った寸法です。

着画はお断りさせて頂きます。

多少の誤差はご理解ください。



【カラー】

ブラウン ベージュ



【付属品】

箱 保存袋



【状態】

靴なので多少のスレありますが全体的に目立った傷汚れなく綺麗な商品です✨

※中古品につき小さな傷や汚れ、靴裏の使用感があることを予めご了承お願い致します。





【購入先】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



