【美品・イギリス製】 Anatomica WRNSレザー ショルダーバッグ バッグ 国内企業販売

【アイテム】Anatomica WRNS Shoulder Bag Large for Sample Made in England

【カラー】Navy

【素材】Leather

【実寸】w38cm、h31cm、d11cm、ストラップ長さ調整可能(69-116cm、11cm刻みです)

【状態】あまり使用感のない美品です。表面に目立たない程度の擦れ、背面に保管時の金具の跡の浅いヘコみ、側面の口のパイピング部分に小さな擦れキズがあります。内側もとてもきれいです。



こちらは男性にも女性にもご使用いただけます。

Made in England

定価107800円

送料無料です。





AnatomicaのWRNS SHOULDER BAG(レンズ・ショルダー・バッグ)です。



WRNS(レンズ)とはThe Womens Royal Naval Serviceの略称で、Royal Navy(イギリス海軍)を手助けした組織のことです。



こちらはサンプルなので素材がブライドルレザーではなくおそらく別の上質なレザーです。

このサンプルの製作がイギリスのバッグメーカーJohn Chapman(ジョン・チャップマン)によるものなのでなんとイギリス製です。(画像15枚目にタグあり)



背面のポケットがない仕様と内張の素材は異なりますが、商品実物より軽い上、イギリス製というとても貴重な仕様です。



フロントのベルトはマグネットで開閉できるので使い勝手がよいですし、内側は布張りでジップ付きのポケットもありとても便利です。



ご質問などございましたらお気軽にコメントください。

コメントなしでご購入いただいても大丈夫です。



他にもAnatomicaのフランス製カレッジジャケットやスリムフィットデニム、米軍の50sのサービスシューズなどのミリタリーアイテムを多数出品しておりますので、出品者のその他の出品商品(プロフィールページ)より是非ご覧ください。