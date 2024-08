『仮面ライダーカブト ソフビ ×19点セット』ライダーヒーローシリーズ 特撮 購入超特価

『仮面ライダーカブト ソフビ ×19点セット』



01 仮面ライダーカブト ライダーフォーム(Limited Edition)

02 仮面ライダーカブト マスクドフォーム

03 仮面ライダーザビー ライダーフォーム

04 仮面ライダーザビー マスクドフォーム

05 仮面ライダードレイク ライダーフォーム

06 仮面ライダードレイク マスクドフォーム

07 仮面ライダーサソード ライダーフォーム

08 仮面ライダーサソード マスクドフォーム

10 仮面ライダーガタック マスクドフォーム

11 仮面ライダーカブト ハイパーフォーム

12 ゼクトルーパー

13 仮面ライダーカブト ハイパーフォーム ハイパークロックアップモード

14 仮面ライダーキックホッパー

15 仮面ライダーパンチホッパー

16 仮面ライダーダークカブト

EX 仮面ライダーケタロス

EX 仮面ライダーコーカサス

EX 仮面ライダーヘラクス

EXトイザらス限定版 ゼクトルーパー(シャドウver)



ライダーヒーローシリーズ

全高約17cmサイズの玩具売り場で販売している一般的なサイズです。



・09ガタック(ライダーフォーム)のみ抜けています。

・01カブト(ライダーフォーム)は(Limited Edition)です。



未使用品です。箱は一度、開封しています。

外箱には、擦れ・小傷・汚れなど、長期保管に伴う多少の劣化があります。



*セット販売です。バラ売り予定はございません。



配送方法:らくらくメルカリ便(宅急便1050円)



