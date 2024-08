ELRIS We,first ColorCrush SummerDream K-POP・アジア 激安人気商品

〜はじめに〜

ELRISの1stミニアルバムWe,firstと2ndミニアルバムColor Crushと3rdミニアルバムSummerDreamと日本FC入会特典の証明写真のセットです。



【セット内容】

We,first→トレカなし。フォトブックに初期からの印刷汚れあり。

アウトスリーブは傷がつきやすい素材のためスレ傷多いです。



Color Crush→トレカなし。

ステッカー、ポストカード3枚(1枚だけ初期傷汚れあり)付属



SummerDream→トレカ、クリアカードなし。

ステッカー、フィルム風フォトカード(ベラ)付属

ブックレット表・裏に傷あり。





現在廃盤となっており非常に貴重です。

素人保管の中古品である事をご理解できる方のみご購入ください。



【収録曲 We,first】

01.Searching for ELRIS (Intro)

02.우리 처음 We,first

03.나의 별 My star

04.Miracle

05.너와 나 You and I



【収録曲 Color Crush】

01.Heart Bank

02.Pow Pow

03.열려라 그대(Roopretelcham)

04.Wonderland Girl

05.짝이별 (Feat. 김상균 a.k.a A-Tom)

06.Midnight,moonlight



【収録曲 Summer Dream】

1.Summer Dream

2.찰랑찰랑 Will Be Mine

3.말해 Talk To Me(Prod. Ravi)

4.챙겨주고 싶어 Lovely

5.Focus



