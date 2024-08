小坂忠　ほうろう　再発レコード　新品 邦楽 超お値打ち

『HORO / ほうろう』

1975年

「ティン・パン・アレーのメンバー、林立夫、鈴木茂、松任谷正隆を始め、松本隆、山下達郎、大貫妙子、吉田美奈子、矢野誠等、後の80年代ミュージック・シーンを彩るアーティストが多数参加



