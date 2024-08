アン・マレー/Anne Murray　ＬＰレコード１０枚＋ＥＰレコード１枚 洋楽 お買い得セール開催中

カナダ国民の恋人、それも歌う恋人」と称賛される、AORベテラン女性ボーカリスト、アン・マレーの、LPレコード10枚+シングル盤(EPレコード)1枚です。

LPは全て帯つきの日本盤です。

(うち1枚は、帯の上側が切れています)(EPも日本盤です)

レコードは、一部を除き、ほとんど聴いておりません。

ジャケットに経年並みの古さはありますが、レコードの保存状態は、良好です。

彼女は、米国のグラミー賞に相当するカナダ国のジュノー賞の常連で、最優秀男性歌手賞以外は、賞を総ナメにする、と言われている大歌手です。

そればかりか、グラミー賞の最優秀女性歌手賞にも選ばれたことがありました。 国をこえて評価されたのです。

その受賞曲、「辛い別れ/You needed me」もはいっています。

ゆったりとしたアルトヴォイスがとても魅力的な歌手です。

彼女は、日本では、AOR(大人向けロック)の女王とも言われており、日本のベテランの、演歌歌手に相当する実力の持ち主です。

1970年代から80年代にかけてのレコードです。

大判のジャケットと解説・歌詞カードをお楽しみください。

そして、レコードならではの自然な音も、お好みのカートリッジでどうぞ。



・スノーバード/Snowbird/1970

・愛の香り/Lets keep it that way/1978

・愛のフィーリング/New kind of feeling/1979

・愛のゆりかご/Theres a hippo in my tub/1977

・愛の残り火/Ill always love you/1979

・倖わせの岸辺/Somebodys waiting/1980

・アン・マレーのクリスマス/Christmas wishes/1981

・夕映えのアニー/The hottest night of the year/1982

・素敵なニュース/A little good news/1983

・夢を求めて/Where do you go when you dream/1981

シングル盤

・初恋の並木径/Things/1976



