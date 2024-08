twice モモ　直筆サイン入りインスタント写真 K-POP/アジア 売り大阪

ready to be のランダムトレカを購入した際に

当選したものです。





お値下げはこちらからしない限り

大幅に値下げはできません!

常識のない値下げ交渉おやめください。



急遽出品を取りやめることが十分ありますので

ご了承くださいm(._.)m





大切にしてくださる方にお譲りできたら嬉しいです。



スリーブ+硬質ケース+防水をして

追跡付きのもので発送いたします!



twice モモ サナ ミナ ジヒョ ナヨン ジョンヨン

ツウィ チェヨン ダヒョン トレカ ラントレ

チェキ商品の情報