海の上のピアニスト　Legend 1900 Ennio Morricone その他 販売済み

新品未開封 限定輸入カラー盤 レコードLP 海の上のピアニスト The Legend Of 1900 サントラ エンニオ・モリコーネ Ennio Morricone OST 送料無料



新品未開封

限定番号:1179



海の上のピアニスト Legend Of 1900 オリジナルサウンドトラック (ゴールド&ブラック・マーブル・ヴァイナル仕様/180グラム重量盤レコード/Music On Vinyl)



1999年日本公開、映画『海の上のピアニスト』のサントラが25周年記念限定ゴールド&ブラックマーブルカラー仕様180g重量盤レコードで再発。



『ニュー・シネマ・パラダイス』で知られるトルナトーレ監督作品。音楽は映画音楽界の巨匠エンニオ・モリコーネ。海の上で生まれ、一度も船を下りることのなかったピアニストの一生を心にしみる旋律で描き出す。収録曲「Lost Boys Calling 」は元ピンク・フロイドの鬼才ロジャー・ウォーターズと,エドワード・ヴァン・ヘイレンの驚きの顔合わせによるナンバーで、音楽ファンの間で大いなる話題になった。モリコーネ作品の中でもファンが多いアルバム。



(メーカーインフォメーションより)商品の情報