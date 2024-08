KIKUMARU - ON THE KORNER LP 邦楽 直売最激安

A面に微細なスレあり。A4曲目の終盤の方にも針の跡あり。再生しましたが音には影響ありませんでした。B面は綺麗です。



KANDYTOWN LIFE

本商品は100枚限定プレス商品となります。



100枚限定!!!!!!

2016年にメジャー・デビューを果たした東京のクルー、KANDYTOWNの一員としても活躍するラッパー菊丸の約2年半ぶりの2ndアルバム『On The Korner』がボーナストラックを追加してアナログLP化決定!



B-BOY PARK MC BATTLE U-20での優勝経験もある菊丸のスキルフルなラップはKANDYTOWN の要の一つでもある。そのKANDYTOWNの面々やNOSH、JASHWON、GRADIS NICE らが参加!





TRACK LIST :

A1. On The Korner / Produced by JASHWONA

A2. Alive feat. AL-DOE / Produced by JASHWON

A3. Fill in da blanks / Produced by Yasterize

A4. Money talk$,Bull$hit walk$ / Produced by Gradis nice

A5. My birth feat. Ryohu / Produced by NOSH

A6. Nobody knows it feat. IO / Produced by Neetz

B1. KT4L / Track by I-DEA

B2. Lift my soul feat. Tree Mason / Produced by JASHWON

B3. Sketch feat. BigSantaClassic & DIAN / Produced by Ryohu

B4. Solid feat. YOUNG JUJU / Produced by MASS-HOLE

B5. Rail / Produced by Scratch Nice

B6. Sketch (Remix) feat. DONY JOINT & HOLLY Q Produced by Ryohu ※BONUS TRACK