ワンピース　フィギュア　9品　未開封 コミック・アニメ 送料無料キャンペーン

ワンピース フィギュア 未開封 9品 セット

バトルレコードコレクション

ルフィ

ギア5



DXF

光月モモの助

ボア・ハンコック

ウタ

シャンクス



the 出航

ナミ

サボ



ワンピース ワールドコレクタブル フィギュア

鬼ヶ島編11

フランキー



商品は全て未開封

セット販売のみでバラ売りは考えておりませんのでご了承願います。



プライズ品になりますので若干の箱擦れ角潰れてがありますのでご理解ある方のみ購入願います。



発送はダンボール梱包のらくらくメルカリ便予定

受け取り時間帯の指定可能です。

発送時、ご希望あればコメント頂ければこちらで対応致します。



即購入可能

基本は即日対応

※仕事の関係で遅くなる場合はご連絡致します。



