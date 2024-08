【完動品】OLYMPUS μ [mju:] PANORAMA 動作確認済み フィルムカメラ 即日配送

ご覧いただきましてありがとうございます。



【基本情報】

型番 : オリンパス ミュー パノラマ

使用電池 : CR123A × 1





【状態】

レンズ:チリ、カビ、曇り無し

ファインダー:クリア

外観:使用に伴う擦れ小キズ有



念の為写真をご確認ください。





【動作】

シャッター OK

フラッシュ OK

巻き上げ巻き戻し OK

セルフタイマー OK



その他全て正常に動作しています。





【付属品】

ストラップ



電池はご用意ください



【発送】

可能な限り丁寧に梱包して24時間以内に発送します。



他にも多数のカメラを出品しています。

まとめ売りにも対応しますので是非ご覧ください。



その他特徴...動作確認済み商品の情報