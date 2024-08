海辺の街でキミと　AZKI ssp psa10 ヴァイスシュヴァルツ ［専用］【美品】

It is an authentic product



即購入可能です。即日発送いたします!



※即購入される場合は、説明文を一読して頂き

ご理解頂いた上でご購入下さい。

質問等ありましたらご購入前にコメントにて

お願い致します。



直接PSA鑑定に出したワンオーナー品です。



PSAケースに入ったまま発送致します。



画像の商品、PSA鑑定番号の物を発送となりますのでご安心下さい。



状態は画像にてご確認下さい。

追加の画像が必要な場合はご購入前にお気軽にお申し出下さい。



PSAから届いた日にケースごと保存BOXで暗所にて保管しております。



PSA10評価でも小さなキズや凹み・ホロかけ・白欠け・横線・製造線等ある場合がございます。

又、ケースにも初期傷などある場合がございます。

ご理解頂けない方はトラブル防止の為ご購入をご遠慮ください。



直接ご自身で見て買う事が出来ないからこそ、気になる事があれば即購入せずに、必ず購入前にご質問や写真追加などお申し付け下さい。



コメントにてご要望があった場合、

横線・縦線の有無を確認しますがあくまでも素人検品のため、薄い横線縦線は見逃してしまう事もございます。横線・縦線をあまりにも気にされる方は購入をお控えください。商品の情報