送料無料【新品】ジェームスブレイク james blake レコード　ビニール 洋楽 [最終値引き]

◆James Blake ジェイムスブレイク

Overgrown



2ndアルバムのオリジナルレコードです。

新品未開封。



よろしくお願い致します!









収録曲

A1 Overgrown

A2 I Am Sold

B1 Life Round Here

B2 Take A Fall For Me

B3 Retrograde

C1 Digital Lion

C2 DLM

D1 Voyeur

D2 To The Last

D3 Our Love Comes Back商品の情報