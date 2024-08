TXT SWEET ライブ期間限定 トレカ スビン アイドル 売上No.1

◆内容

TOMORROW X TOGETHER TXT

日本2ndアルバム SWEET



・ライブ期間限定特典(スビン)







◆注意事項

商品の取扱、梱包には細心の注意を払っておりますが、海外製品のため初期擦れ等ある場合がございます。

ご理解ご了承いただける方のみご購入お願いいたします。



バラ売り×

まとめ購入以外の値下げ相談×





◆梱包

折れ濡れ防止





◆関連出品タグ

#♡_SWEET

#♡_soobin



txt tomorrowxtogether

ヨンジュン スビン ボムギュ テヒョン ヒュニンカイ

アルバム CD DVD フォトブック photobook メモリーズ トレカ ポスカ ポストカード ラキドロ 特典 weverse ユニバ intarpark インターパーク ktown naver hot tracks music korea music plant aladin アラジン yes24 synnara シンナラ ワルツ MD 4oln フォウル カフェ shopee lazada blue hour freeze world you boy fight or escape thursday’s child mess hate end temptation daydream farewell nightmare still dreaming drama chaotic wonderland gbgb yes24 power station m2u sound wave パワステ sweet

グッズ種類...公式写真商品の情報