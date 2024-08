ワンピース POP レベッカ ヴァイオレット コミック・アニメ 資産 価値

portrait of pirates sailing again

レベッカ【限定復刻版】

ヴァイオレット

の2体セットです。



フィギュア収集引退のため出品します。

パーツの欠品はありません。

レベッカの肩の後ろに若干の

色移りがありますが、その他は非常に

綺麗だと思いますが、あくまで中古品で

あることをご理解頂いたうえ、ご購入

頂ければ幸いです。



そのほか、写真の追加や質問等あれば

ご気軽にコメントお願い致します。



#ワンピース

#フィギュア

#pop

#ドレスローザ

#レベッカ

#ヴァイオレット

#ドフラミンゴ



メーカー···P.O.Pシリーズ

シリーズ···Sailing Again

フィギュアの種類···スケールフィギュア商品の情報