ONE PIECE モンキー・D・ルフィ ギア5 4体セット コミック/アニメ 品多く

ONE PIECE モンキー・D・ルフィ ギア5 4体セット



・KING OF ARTIST THE MONKEY.D.LUFFY GEAR5

・ワンピースDXF MONKEY.D.LUFFY GEAR5

・ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア ギア5 D

・ONE PIECE BATTLE RECORD COLLECTION





新品未使用、未開封の美品ではありますが、

クレーンゲーム(プライズ)景品の為、

写真参照の上、細かな傷、めくれ、凹みがあっても

大丈夫な方の購入でお願いいたします。



取引完了まで素人作業ではありますが、

暗所保管と丁寧な対応を努めさせて頂きます。



尚、本人及び保管場所は完全禁煙、

ペット飼育もしておりません。

中身が透けない紙袋を使用して

簡易梱包にて発送致します。



但し、神経質な方は購入をお控え下さいませ。



誠に申し訳ありませんが、

値下げ不可、返品不可とさせて頂きます。

新品未開封での出品となりますので、

もし内部破損がありましたら、

メーカーもしくは配送元にご連絡お願い致します。



