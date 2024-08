【新品未開封】キムミンジュ Photobook dicon シーグリ マガジン K-POP/アジア 爆熱

※フォトブック外箱、マガジンにダメージ有

※ diconシュリンク破れ有



■ キムミンジュ 1st Photobook [Pro Memoria]

【商品内容】

- Outbox: 214×294mm

- フォトブック:200×280mm / 180p

- Illustration Calender : 200×280mm / 12種挿入

- Sticker : 130×180mm / 2種挿入

- Photo Card:54×86mm / 5種中2種ランダム挿入

- Folding Poster : 560×400mm / 1種挿入



■ IZ*ONE アイズワン

dicon vo.11 shall we dance?

個人 Ver. バージョン

・写真集本体

・キーリング

・ローリングペーパー 11枚

・フォトカード 5枚



■2023 MINJUS FIRST PRESENT

[ALL MY FAVES]

OUT BOX : 310 X 230 X 60mm

PHOTOBOOK: 215 X 290 X 14mm (136P)

DESK CALENDAR : 170 X 230mm (26P)

STICKER: 110 X 150mm (1EA)

PHOTOCARD SET: 55 X 85mm (4EA)

CALENDAR POSTER: 520 X 370mm (1EA)



■ BEAUTY+ 2022.11月号



※一部シュリンクの破れや外装の汚れ等がございますので、ご理解いただける方のみご購入ください。



◎新品未開封

◎即購入歓迎



#IZONEカワウソ

#キムミンジュカワウソ

#シーグリカワウソ



