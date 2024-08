きまぐれオレンジロード　THE OVA　DVD 高田明美画集　フィギュア付き アニメ 送料込み価格

こちらの商品はきまぐれオレンジロード THE OVAになります。





国内正規版です。





内容紹介

テレビアニメを経て、ファンの熱いアンコールに応えて製作されたO.V.A.シリーズ!

全8作製作されたOVAとミュージッククリップ集をDVD3枚に完全収録した

ファン必携のコレクターズ・アイテムの誕生です!



特典映像収録予定(内容未定)/ブックレット付

ニュープリント・ニューマスター仕様

【収録作品】

DISC1:■ふたりの恋のレパートリー (ミュージッククリップ集・34分)

■白い恋人たち (25分)

■ハワイアン・サスペンス (25分)

DISC2:■吾輩は猫であったりおサカナであったり (25分)

■ハリケーン!変身少女あかね (25分)

■恋のステージHEART ON FIRE!春はアイドル (25分)

■恋のステージHEART ON FIRE!スター誕生 (25分)

DISC3:■思いがけないシチュエーション (25分)

■ルージュの伝言(25分)



内容(「キネマ旬報社」データベースより)

TVアニメ放映終了後にファンの強い要望で制作された、まつもと泉原作の人気ラブコメディのOVAシリーズを収めた3枚組BOX。「きまぐれオレンジ☆ロード 白い恋人たち」ほか、OVA全8作品とミュージッククリップ集を収録。





状態は画像にあります帯、初回特典 檜山ひかる フィギュアが付いております。目立つ大きな傷や擦れ等見られず悪くないかと思われます。商品の情報