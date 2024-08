特典付 hololive 3rd fes. Blu-ray ミュージック 製造元限定特典

『hololive 3rd fes. Link Your Wish』Blu-ray

ゲーマーズ購入特典: 特製A3クリアポスター

早期予約特典: hololive 3rd fes. Link Your Wish Special Desktop Calendar 2023



開封済、未使用品です。暗所保管

#ホロライブ 3rdフェス ブルーレイ

他の出品中のホロライブ関連グッズと同梱発送で安くできる可能性があるので希望の方は相談ください商品の情報