【超希少カラー】 the north face マウンテンライトジャケット 美品 ジャケット・アウター 値引きサービス

<商品名>

【即完売モデル】 the north face ノースフェイス NP11834 GORE-TEX ゴアテックス マウンテンライトジャケット 完全防水 ツイルベージュ マウンテンパーカ アウトドア テック系 19AW 美品



<概要>

The north faceが誇る最高傑作、「マウンテンライトジャケット」でございます。本アイテムはその中でも即完売し、その後再販も無かった幻の超希少カラー、「ツイルベージュ」です。品質、デザイン性共に非の打ち所がない、至高の逸品となっております。コーディネートの主軸に是非いかがでしょうか。ワンランク上のファッションをお楽しみください。



*ブランド: the north face ノースフェイス



*カラー: ツイルベージュ ライトベージュ ホワイト系 生成り



*表記サイズ: M



*採寸サイズ(㎝)

裄丈 約 87

身幅 約 57

着丈 約72





*素材: ナイロン100% 裏 ポリエステル100%

完全防水素材であるGORE-TEXを使用しています



※商品の説明について

状態記載は当店の主観です。外観の大きなダメージ等を検品しております。基本的にはヴィンテージ商品です、仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。

中古品にご理解がない方神経質な方、完璧な商品をお求めのかたはご遠慮ください。気になる点についてはご購入前にコメントよりご確認ください。

*サイズ表記について

年代ブランドによって表記サイズより小さい場合大きい場合がございます。

購入者様に分かりやすい様に寸法も載せております。お手持ちの服も参考にして頂いてご納得の上ご購入いただきますよう、宜しくお願いします。 862



カラー···ベージュ



モデル名···マウンテンライトジャケット



