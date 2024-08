USA製 CONVERSE JACK PURCELL CANVAS RED 赤 靴 人気アイテム

※匿名取引、送料込みです。

◆商品説明◆

90年代アメリカ製CONVERSE JACK PURCELL LOW CANVASです。正式カラー名"レッドシズル"と呼ばれる中々のレアカラーだと思います。キャンバス生地 & アメリカ製の説明不要のCONVERSEを代表するモデルです。状態のいいUSA製CONVERSEもかなり数が少なくなってきましたので是非ご検討下さい。



◆品名◆

CONVERSE JACK PURCELL LOW CANVAS MADE IN USA RED SIZZLE RARE COLOR VINTAGE 90s (コンバース ジャックパーセル キャンバス 米国製 USA製 アメリカ製 ヴィンテージ ビンテージ スニーカー レッド シズル 赤 レアカラー 90年代)



◆生産国◆

MADE IN U.S.A.



◆カラー◆

RED SIZZLE レッドシズル



◆サイズ◆

US 4.5 (日本サイズ約23cm~23.5cm)



◆状態◆

箱なしフラッシャー付きの試着程度の未使用デッドストック品です。ゴムの劣化やひび割れもなく状態良好ですが、ヴィンテージ商品ですので細かな薄汚れがありますのでご了承下さい。



◆送料◆

送料無料、匿名配送で発送いたします。



商品の情報