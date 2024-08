K18 YG 喜平 ハートビズ チェーンリング 13号 約4.8g 18金 アクセサリー (値引きあり)

いただきありがとうございます!



コメントなし即購入OKです! (^_^)v

トラブルを避けるためプロフィールをご確認下さい

(*´꒳`*)♡



新品未使用

K18 YG 喜平 ハートビズ チェーンリング

18金 指輪 ソフトリング

レディース メンズ ユニセックス

本物18金 日本製 18K K18 750

ジュエリー アクセサリー

Kihei type heartbiz ring

K18 Japan gold/Made in Japan



☆金/ゴールド/YG

K18刻印あり



☆重量

約4.87~4.89g



☆サイズ

JP 13号

US #6.5

6.5mmx1.5mm



☆状態

新品未使用

●写真をしっかり確認をして、納得した上でご購入下さい。スマホ撮影のため実物のものと色が違う事があります。



☆付属品

ケース



☆状態は主観の部分もありますので写真でよくご確認をお願いします。 トラブルを避けるため分からないことがあればお気軽にお問合せください。



☆発送

らくらくメルカリ便コンパクト



どうぞよろしくお願い致します m(_ _)m



⚠️申し訳ありませんが値下げ対応はしておりません。このままでご検討の程宜しくお願い致します。

Kindly understand that we wont accept discount negotiation for this item. Please consider buying it as is.



⚠️商品は他の出品サイトでも販売しておりますので、売り切れた場合突然出品を停止する場合もございます。ご了承下さいませ。



ENGLISH ASSISTANCE AVAILABLE!



お問い合わせ番号: J-467



#K18

#Au750

#金

#アクセサリー

#ジュエリー

#gold

#指輪

#リング

#heartbiz

#kihei

#ring

材質...K18(18金)

カラー...ゴールド

付属品...箱



材質...ゴールド



号数...13号商品の情報